Ristorazione ai tempi del coronavirus, "Il Nanetto" a casa dei clienti (VIDEO)

Il mondo della ristorazione studia la giuste soluzioni per fare fronte all'emergenza sanitaria che ha stravolto le abitudini degli italiani, tra cui quella di "mangiare fuori".

Attivato, in molti casi, il servizio di delivery che permette di ricevere a domicilio le pietanze preparate nei ristoranti. Non è la stessa cosa, naturalmente, per quanto il servizio sia generalmente apprezzato e scelto dai clienti.

Lo ha avviato, dallo scorso weekend, il ristorante “Il Nanetto” di Madonna dell'Olmo (all'interno del Cristal Hotel) che lo riproporrà ancora ed anche a Pasqua.

Abbiamo parlato di queste proposte e più in generale di ristorazione, in collegamento Skype, con Nicola Di Tarsia, Chef del ristorante “Il Nanetto” e Francesco Modaffari, presidente della società Nano srl che gestisce "Il Nanetto", il Cristal Hotel, e l’Osteria de Il Nanetto al Filatoio di Caraglio, aperta il 6 marzo ma chiusa pochi giorni dopo (il 9) per l'emergenza Covid-19.