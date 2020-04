Vicoforte: attivata una raccolta fondi per sostenere chi opera sul territorio contro il Coronavirus

L'associazione Pro Vicoforte, il gruppo comunale di protezione civile, la parrocchia e il Villaggio dell'Accoglienza e dell'Amicizia (circolo ACLI Fiamenga), considerata la situazione emergenziale dettata dal Coronavirus, hanno deciso di unire le forze, convinti che insieme si possa fare la differenza, contribuendo in modo concreto a sostenere chi è impegnato in prima linea nella gestione del contagio sul territorio del Comune di Vicoforte (volontari, operatori sanitari e forze dell'ordine).

Per questo, è stato deciso di concerto di promuovere una raccolta fondi, al fine di manifestare la propria vicinanza in maniera tangibile e non solo virtuale a chi fronteggia il nemico invisibile "in trincea".