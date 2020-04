Ad Argentera i commercianti replicano alla sindaca: "La chiusura degli impianti ci ha privilegiato nell'emergenza coronavirus? E' una battuta infelice"

Daniele Nardi, uno dei portavoce e in nome del comitato spontaneo dei commercianti di Argentera, replica alle dichiarazioni del sindaco di Argentera in merito all’articolo pubblicato su Targato CN venerdì 3 aprile.

La questione resta sempre la non apertura degli impianti sciistici, il cui indotto è fondamentale per la vita del piccolo paese al confine con la Francia.

"Occorrerebbe da parte del sindaco un minimo di rispetto per quel comparto commerciale di partite iva, che da dicembre del 2019 soffre di una crisi profonda per i mancati introiti, causa le scelte discutibili, in merito alla decisione della non apertura della stazione di sci".

E continua: Più volte lei ha ribadito che il gestore da noi segnalato e che lei conosceva benissimo, visto che lo aveva incontrato più volte, non era disponibile alla gestione degli impianti che a suo tempo aveva partecipato al bando di manifestazione di interesse. Il gestore, invece, confermava in un incontro verbalizzato che dal primo giorno si era dato disponibile alla causa.

Per ritornare alle sue dichiarazione sull’articolo pubblicato su targato CN, vorremo confermarle che le nostre famiglie di montagna non hanno tutta quella serenità e gioiosità in essere, le dispense non sono piene e non stiamo vivendo questo momento terribile con gioiosità e i nostri figli non stanno giocando spensierati. Spettabile Sindaco, purtroppo è già da qualche tempo che tutti i giorni ci interroghiamo in famiglia su come andare avanti.

E poi mi permetta, poteva evitarla la battuta infelice, testo le sue parole, ”che con il senno di poi per noi la chiusura degli impianti sia stata una scelta positiva. L’isolamento e la mancanza del turismo invernale, in qualche modo ci ha privilegiato dall’emergenza di contagio dal covid -19.

Ci aveva visto lungo lei. Grazie sig. Sindaco da parte di tutti noi.

Il comitato spontaneo dei commercianti di Argentera.