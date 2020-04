Coronavirus, primo caso positivo nel comune di Monteu Roero

Anche Monteu Roero registra un primo caso positivo da Coronavirus. La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri, giovedì 9 aprile, attraverso un video comunicato del primo cittadino Michele Sandri, dove ha dichiarato: "Sembrava che il Covid-19 non avesse toccato il nostro paese, invece una persona che lavora in ospedale è risultata positiva. Possiamo soltanto sperare, pregare e stare a casa, nel pieno rispetto di tutti"



Il sindaco Sandri si rivolge ai concittadini consigliando a tutti, oggi più che mai, di cercare di restare uniti in questo momento di difficoltà.



"Pensiamo ai sacrifici estenuanti di chi - continua Sandri - opera in prima linea in questa lotta contro un nemico invisibile. Nell'augurare una buona Pasqua ai concittadini l'invito è di non uscire di casa come imposto dal Dpcm."