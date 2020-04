Monteu Roero, secondo caso di positività al coronavirus a poche ore dal primo

Dopo l'annuncio di ieri sera da parte del sindaco di Monteu Roero su un primo caso risultato positivo al Covid-19, è di pochi minuti fa la comunicazione sempre del primo cittadino Michele Sandri di un secondo caso risultato positivo a covid-19.



"Comunico per correttezza e per informare i miei concittadini di un secondo caso di Covid-19 nel nostro paese. Entrambe le persone sono seguite e monitorate dal personale sanitario di competenza dell'Asl Cn 2. Ci tengo a sottolineare, a scanso di equivoci ed allarmismi che queste due persone, non hanno avuto contatti con nessun abitante di Monteu Roero".