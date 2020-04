Muore a 67 anni l'ex titolare di Via Maestra, storico brand di calzature della Granda

Si è spento ieri pomeriggio all'ospedale di Cuneo Dario Petitti, storico titolare di Via Maestra, brand di calzature con sede a Madonna dell'Olmo purtroppo fallito a metà del 2017.

A quanto si apprende, era ricoverato da qualche giorno, ma nessuno avrebbe immaginato un così tragico epilogo. Aveva 67 anni.

Molto conosciuto e stimato, aveva ereditato l'azienda di famiglia fondata negli anni Venti da Domenico Petitti. Un brand, Via Maestra, molto noto e apprezzato, con oltre 40 negozi e con la filosofia della qualità e dello stile italiani. A portare l'azienda ad una crescita così importante proprio Dario Petitti, che negli anni '90 ne prese le redini coniugando la tradizione artigiana con strategie commerciali di larga scala.

L’azienda aveva sede a Madonna dell’Olmo in via Torino e contava, prima dell'irrecuperabile crisi, circa 50 dipendenti in Granda su 140 lavoratori totali.

Petitti non aveva figli.