Briaglia: domattina la protezione civile si prenderà cura del cimitero

Alle 10.30 di domani, sabato 11 aprile, la protezione civile di Briaglia farà un intervento al cimitero del paese, nel corso del quale saranno bagnati i fiori e verrà verificato il decoro delle tombe.

"Abbiamo pensato a tutte quelle persone che non possono raggiungere il nostro cimitero a causa del blocco degli spostamenti - ha dichiarato il sindaco, Dario Filippi -. Un modo per essere vicini a tutti, dando un segno concreto in questa Pasqua così difficile. Un gesto di gentilezza per tutti i defunti del nostro paese. Come sempre, grazie ai volontari".