Carrù: il sindaco conferma l'ottavo caso di Coronavirus sul territorio comunale

Si aggrava il numero dei soggetti residenti a Carrù risultati positivi al Coronavirus, che sale complessivamente a 8, dei quali due guariti, un deceduto, tre ricoverati in ospedale, un paziente in isolamento domiciliare sino al 16 aprile e un'oss trattenuta presso la struttura sanitaria presso la quale espleta la propria attività e dove, con molte probabilità, ha contratto l'infezione.

L'aggiornamento giunge direttamente dal sindaco carrucese, Stefania Ieriti, che aggiunge: "Non mi vengono segnalati problemi particolari di salute, il che mi induce a ritenere che il decorso medico si stia svolgendo bene per tutti. È invece in flessione il numero dei soggetti posti in isolamento fiduciario, anche se nelle prossime ore dovranno porsi in quarantena volontaria un soggetto proveniente dal Sud Africa e uno dalla Nuova Zelanda...".

Intanto, non conosce battuta d'arresto l'ondata di solidarietà: il circolo di San Giovanni ha acquistato e consegnato 95 visiere d'urgenza all'ospedale di Mondovì, mentre la ditta "Piastrelle Rinaldi" di Carrù ha donato due tablet da utilizzare anche per le videochiamate telefoniche, uno destinato alla Fondazione Garneri e l'altro alla casa di riposo di Piozzo.

"Si tratta in ambo i casi di gesti di grande solidarietà - ha asserito il primo cittadino -, importanti e improntati su sentimenti di altruismo e di soccorso. Per ultimo, questa mattina un concittadino che ha chiesto di rimanere anonimo ha offerto 60 euro per aiutare le famiglie in difficoltà. Mi ha detto che era un piccolo gesto e che non poteva permettersi di più. Io, invece, l'ho reputato un gesto enorme.... che è andato dritto al cuore".