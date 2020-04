Emergenza coronavirus, altri 16 medici volontari in Piemonte: salgono a 8 quelli inviati dal governo a Verduno

Sono arrivati in Piemonte altri 16 medici volontari inviati dal governo a rafforzare l’organico sanitario piemontese impegnato nella lotta al Covid 19. Questo team si aggiunge ai primi 22 medici che sono stati inviati in Piemonte dal Dipartimento della Protezione Civile la settimana scorsa.

Ad accogliere i sanitari a Milano e ad accompagnarli alle loro destinazioni in Piemonte, sono stati i funzionari della Protezione civile regionale.

I sedici medici volontari sono stati così destinati: 1 all’Ospedale di Verduno, 1 all’Ospedale del VCO, 2 all’ASL TO 3, 1 all’Ordine Mauriziano, 1 all’ASL di Vercelli, 1 all’ASL TO 5, 1 all’ASL AT, 2 alla Città di Salute , nel novarese 1 all’Ospedale di Novara e 1 all’ ASL, 3 all’ASL Città di Torino, 1 all’Azienda Ospedaliera di Cuneo.

Complessivamente, sono 38 i medici volontari inviati dal Dipartimento di Protezione civile in Piemonte così suddivisi: 8 all’ospedale Covid di Verduno e 2 a Cuneo, 16 a Torino e provincia, 2 a Vercelli, 1 a Biella, 4 a Novara, 2 nel Vco, 2 ad Asti e 1 ad Alessandria.

I medici sono specializzati in malattie infettive, anestesia rianimazione, chirurgia generale, cardiologia, medicina d’urgenza e interna ed ematologia.