Nel territorio dell'AslCn2 i positivi a Covid-19 hanno un'eta media di 60 anni, resta grave la situazione nelle case di riposo

Nei servizi sanitari dell’ASL CN2 sono stati effettuati sino a giovedì 9 marzo 2.291 tamponi. I tamponi risultati positivi sono stati 392.



Età media sul totale dei positivi è di 60 anni, mentre la media si alza a 69 anni per coloro che hanno avuto un ricovero in ospedale. 81 anni è la media di età dei deceduti positivi a covid-19.



Dei soggetti con tampone originariamente positivo, 41 sono deceduti, 29 sono “guariti” (a seguito di riscontro negativo dei due tamponi a distanza di 24 ore), mentre i restanti sono ancora positivi. Per molti di questi si sta approssimando la data della ripetizione del tampone.



140 soggetti positivi (corrispondenti al 35%) sono rimasti asintomatici o con sintomi molto scarsi, 118 (il 30%) hanno avuto una sintomatologia simil influenzale trattata a domicilio, 135 (34%) sono stati ricoverati in ospedale.



Persiste la grave situazione delle strutture residenziali per anziani e disabili, strutture in cui la scarsa possibilità di isolamento sociale degli ospiti e la loro fragilità clinica ed anagrafica predispone alla diffusione locale del contagio ed alla comparsa di quadri anche gravi. Sono questi casi che sostanzialmente mantengono elevato il flusso di ricoveri presso i reparti Covid ospedalieri.



L’ASL tiene sotto controllo le strutture del territorio tramite il personale del Dipartimento di Prevenzione, del Distretto e della Commissione di Vigilanza: è stata anche creata un’unità infermieristica che integra eccezionalmente e temporaneamente le risorse disponibili presso le strutture residenziali. Le Unità Speciali di Continuità Assistenziale sono state attivate anche per aumentare gli interventi di controllo ed assistenza.



I cittadini sono invitati a non presentarsi presso l’Ospedale o gli ambulatori se non per prestazioni o esigenze assolutamente non dilazionabili: utile un consulto telefonico con il proprio Medico di Medicina Generale.