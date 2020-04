Nella Festa di Pasqua, i parroci di Bra benediranno la città da Piazza Caduti per la Libertà

Una bella notizia per tutti i braidesi, in vista della Pasqua, che rappresenta anche una novità storica per la città.

A comunicarla sono i parroci don Gilberto Garrone e don Giorgio Garrone : “ In occasione della prossima Festa di Pasqua, al termine della Celebrazione Eucaristica delle ore 11, presso la chiesa di Sant’Andrea di Bra, la solenne Benedizione Pasquale sarà impartita dai celebranti presenti in Piazza Caduti, presso il monumento dedicato a San Giuseppe Benedetto Cottolengo.

In una tanto celebre quanto breve poesia, Trilussa scrisse: ‘Un giorno la Paura bussò alla porta. La Fede andò ad aprire: non c’era nessuno!’.

Possa davvero la fede nel Signore Risorto illuminare le profondità del nostro cuore, dissipare le tante e motivate paure che lo abitano in questo tempo e renderci capaci di riconoscere la sua presenza negli eventi e nelle persone che incontreremo. La benedizione, come le altre celebrazioni pasquali, sarà trasmessa via streaming sul canale You Tube dell’Unità Pastorale 50. In rappresentanza della Città, sarà presente il sindaco, Gianni Fogliato”.