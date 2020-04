Obbligo di indossare la mascherina in luoghi pubblici a Borgo San Dalmazzo: il sindaco Beretta firma l'ordinanza

Oggi, venerdì 10 aprile, il sindaco di Borgo San Dalmazzo Gian Paolo Beretta ha firmato un'ordinanza che stabilisce ulteriori misure di contenimento per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in contrasto alle forme di assembramento di persone.





Con effetto immediato e per tutta la durata del periodo di emergenza il documento prescrive, tra l’altro, l’obbligo di indossare la mascherina o altro sistema di protezione della bocca e del naso per chi debba accedere in luogo pubblico o aperto al pubblico in cui sono presenti più di una persona o ne è prevedibile la presenza.





Il mancato rispetto dell’ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3000 euro, come previsto dall’art.4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19.