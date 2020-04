Potranno attraversare la strada per andare da Beinette a Peveragno a fare la spesa: autorizzazione speciale per i residenti di Villaggio Colombero

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato la paradossale vicenda di Regione Colombero, zona alle porte di Cuneo.

La mezzeria della strada che la attraversa da Cuneo verso Mondovì separa la competenza del territorio in due Comuni: a monte in direzione delle montagne è della frazione Santa Margherita di Peveragno; a valle guardando la pianura è di Beinette.

Ora, i 300 abitanti della zona (200 di Beinette, 100 di Peveragno), con l’entrata in vigore del Decreto Conte del 22 marzo, chi abita in un Comune non può uscire dallo stesso se non per comprovati motivi di lavoro o di salute. Quindi, non per approvvigionarsi di generi alimentari.

I residenti avevano chiesto una deroga: alcuni di loro sono infatti stati multati per aver fatto la spesa dall'altra parte della strada perché, di fatto, entrati in un altro comune. Il negozio di alimentari del loro comune è a qualche chilometro di distanza.

La loro richiesta è stata accolta: avranno una certificazione "speciale", come apparso sul sito del Comune di Beinette.

Il sindaco ha infatti evidenziato che, considerata la particolare situazione della frazione Regione Colombero, sentita in merito la Prefettura di Cuneo, per tutta la durata dell’emergenza sanitaria autorizza i residenti nel Comune di Beinette in:

Via Cuneo

Via Monea Oltregesso

Regione Colombero

a servirsi degli esercizi commerciali siti nel Comune di Peveragno in zona Tetto Borello e in via degli Artigiani, data la prossimità degli stessi alle strade indicate.