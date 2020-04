Priola: Comune e associazioni donano uova di Pasqua ai giovani residenti

Si è prestata attenzione anche alla scelta della sorpresa: per i piccolissimi si è optato per alcuni disegni da colorare, mentre per i bambini che frequentano la scuola primaria è stata inserita la tabella cartacea del gioco dell'oca per divertirsi tutti insieme in famiglia. Infine, i ragazzi della scuola secondaria di primo grado troveranno cruciverba e sudoku per tenere in esercizio la mente.