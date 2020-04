Un sanificatore per la Misericordia di Cuneo grazie alla generosità di tanti enti e cittadini

La Confraternita di Misericordia di Cuneo nelle scorse settimane aveva lanciato l’appello per poter acquistare un sanificatore per l’Associazione. Obiettivo pienamente raggiunto grazie ad un istituto diocesano, ad un istituto di credito, alle varie ditte e imprese nostre fornitrici e ai molti benefattori che hanno voluto contribuire all’iniziativa.

Grazie alla cifra raggiunta è stato possibile acquistare il sanificatore, che servirà per l’igienizzazione di tutti i mezzi e dei locali della sede sociale, mascherine FFP2, mascherine sanitarie riutilizzabili, mascherine chirurgiche, tute protettive, occhiali e visiere ed altro materiale necessario per la continuità dei servizi in questo particolare e difficile momento.

La Misericordia di Cuneo intende ringraziare, ancora, chi ha donato materiale per il sostentamento della Confraternita ed il negozietto di quartiere per i “dolci” pensieri ai volontari in servizio. Chi fosse ancora intenzionato a donare può farlo utilizzando il C/C intestato all’Associazione IT19Q0200810290000040766092 indicando come causale “Oblazione per emergenza Covid-19”. Si ricorda che in base al Decreto Cura Italia le erogazioni liberali sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%. Non conoscendo tutti i benefattori, la Misericordia chiede a chiunque abbia fatto una donazione ed abbia necessità della ricevuta ai fini fiscali, di contattare la segreteria al 335/7798759 o di inviare una mail ad info@misericordiacuneo.org indicando tutti i dati necessari. La Confraternita di Misericordia di Cuneo ringrazia tutti i suoi volontari e dipendenti che, in questo particolare periodo, hanno continuato a prestare il loro servizio garantendo la copertura dei turni in emergenza e dei vari servizi per 24 ore al giorno. In questo difficile momento ogni gesto assume un significato importante.