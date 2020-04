Verzuolo, buoni alimentari: al 9 aprile sono 84 domande presentate, 53 andate a buon fine

Ottantaquattro. Sono le domande presentate dai Verzuolesi per ottenere i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. Di queste, 53 sono quelle andate a buon fine e riceveranno o stanno ricevendo buoni alimentari per un valore complessivo di 3 settimane; nello specifico 23 nuclei famigliari hanno già ricevuto i buoni l’8 aprile, gli altri 30 li riceveranno nella giornata di oggi (10 aprile 2020).

"Benché il Comune sia sotto organico di personale – dichiara il sindaco GianCarlo Panero – siamo riusciti ad erogare in tempi brevi questo importante aiuto. Ringrazio il personale, il Consorzio Monviso Solidale e, per la consegna, la Protezione Civile".

Dieci, invece, le domande respinte. Sei quelle in sospeso perché la domanda è incompleta; gli interessati saranno ricontattati dagli uffici.

Infine, 15 le domande che saranno rivalutate a maggio perché la situazione economica attuale risultava invariata e non emergenziale.

Si ricorda che chi è dotato di una stampante può scaricare e compilare la domanda dal sito istituzionale del Comune.

Chi non ha a disposizione una stampante può ritirare una copia sul banchetto messo a disposizione dal Comune davanti al Municipio (piazza Martiri della Libertà 1) o davanti al Consorzio Monviso Solidale in piazza Willy Burgo 4.

È possibile avere consulenza telefonica con gli operatori del Comune (0175 255113/114) o con gli operatori dei Servizi Sociali del Consorzio (0175 87162) per avere indicazioni sulla compilazione.

La domanda può essere depositata nelle apposite cassette messe a disposizione davanti al Municipio o davanti alla sede dei Servizi Sociali, via email (protocollo@comune.verzuolo.cn.it oppure verzuolo@monviso.it) o via Whatsapp al 3487051852.

Ad una persona spettano, ogni settimana, 50 euro, 2 persone 70 €, 3 persone 90 €, 4 persone 100 €; per ogni componente in più 10 € settimanali in più.

Undici i negozi aderenti all’iniziativa e che accettano di conseguenza i buoni: Farmacia Santa Cristina, Macelleria Ricci Silvio, Panetteria Antica Madia, Supermercato U2, Pasticceria Fagiolo, El Merca Dla Vila, Tabaccheria Rivoira Giorgio, Ok Market, Panetteria Marchetti, Pizzeria Happy Day's e Panetteria Nar