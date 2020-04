"Via Crucis con i fedeli" a Pievetta: il vescovo di Mondovì interviene e annulla tutto

"Via Crucis per le vie del paese animata da catechiste, ragazzi e adulti": questo è l'avviso comparso su un manifesto a Pievetta, frazione del Comune di Priola, e scritto interamente a mano dal parroco locale, don Giuseppe Viglione.

No, non è riferito al 2019, bensì al 2020: nonostante l'emergenza Coronavirus, nella serata di oggi, venerdì 10 aprile, si sarebbe dovuta effettivamente tenere la Via Crucis lungo le strade del centro abitato. E altri appuntamenti erano in programma per i due giorni successivi.

Inevitabile l'intervento del sindaco, Luciano Sciandra, che ha prontamente contattato il vescovo della diocesi di Mondovì, monsignor Egidio Miragoli, per far tornare il sacerdote sui propri passi ed evitare un potenziale rischio di assembramento, in riferimento anche alle disposizioni della CEI e della diocesi monregalese stessa.

Monsignor Miragoli ha quindi preso in mano la situazione e ogni celebrazione che prevedesse la partecipazione di fedeli è stata cancellata.