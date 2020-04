Savigliano, la Cassa di Risparmio lancia la prima Caccia al testo di Pasqua virtuale

La Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano organizza una caccia al tesoro online per Pasqua.Attraverso un tour virtuale, comodamente da casa si potrà scoprire il patrimonio culturale ed artistico del nostro territorio: una passeggiata nel centro città e nei paesi vicini di Genola, Marene e Monasterolo di Savigliano.Con la tecnologia di Google street view potrete “passeggiare” per le vie cittadine ed “entrare” nei principali siti artistici: Arciconfraternità della pietà, Chiesa di San Pietro, Museo Civico e Gipsoteca D. Calandra, Teatro Civico Milanollo, Chiesa di Santa Maria della Pieve, Chiesa di Sant’Andrea, Palazzo Taffini d’Acceglio, Palazzo Galvagno, Parrocchia di San Michele Arcangelo e il Castello dei Solaro e molte altre tappe censite sul sito con fotografie, descrizioni e approfondimenti.La caccia al tesoro è aperta da sabato 11 alle ore 9 a domenica 18 alle ore 23.59. Per partecipare basterà guardare il questionario sul sito www.visitsavigliano.it dove è anche disponibile il regolamento. Questionario disponibile dalle ore 9 di sabato 11 aprile 2020In palio 5 bicilette “targate Fondazione CRS” e 20 buoni ingresso famiglia per il Museo Civico e il Museo Ferroviario per i primi che risponderanno correttamente a tutte le domande