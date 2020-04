Cherasco, posticipata la scadenza della tassa rifiuti

Il Consiglio comunale di Cherasco ha votato favorevolmente, all'unanimità, la delibera che posticipa la scadenza delle rate della TARI, la tassa rifiuti. Pertanto la scadenza del 30 aprile è stata posticipata al 31 luglio 2020, la seconda al 30 ottobre, la terza al 30 dicembre. Le tariffe della Tari, come approvato nel bilancio di previsione sono le stesse del 2019.



Spiega l'assessore al bilancio, Elisa Bottero: "Vista la situazione di emergenza, dovuta al Covid-19, che non è solo sanitaria, ma anche economica e sociale e che mette a dura prova il nostro sistema produttivo, riteniamo doveroso posticipare le scadenze di questa tassa. Attendiamo il piano economico dell'ente gestore, che è stato rinviato a causa dell'emergenza. Qualora dovesse esserci qualche conguaglio, non sarà addebitato nell'anno in corso, per non gravare sui cittadini in un momento già così difficile".