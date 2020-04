È allarme rosso in tutte le oltre 60 strutture assistenziali del Cuneese

È un vero e proprio bollettino di guerra quello che arriva dalle strutture residenziali per anziani della Granda: dall’Albese al Saviglianese, dal Monregalese al Saluzzese, dal Cuneese al Fossanese.



Il fronte più difficile dell’emergenza – ormai è un dato assodato - è quello delle case di riposo e, in particolare, dei reparti Rsa (Residenze sanitarie assistenziali), dove sono ricoverati pazienti non autosufficienti.



Se fino a qualche giorno fa non si avevano dati e pareva che tutto fosse discretamente sotto controllo, in questi ultimi giorni la situazione è deflagrata.



Ora è allarme rosso in tutte le oltre 60 case di riposo del Cuneese, cui devono aggiungersi le strutture per disabili gravi e le varie altre tipologie di case protette.

I sindacati medici Anaao e Cimo e quello degli infermieri Nursind hanno denunciato, insieme al fatto di essere stati lasciati soli, disfunzioni e ritardi.



Si è pensato – a ragione – di chiudere negozi, di interrompere i cicli continui nelle fabbriche, di abbassare le saracinesche di bar, ristoranti e negozi, ma ora (sembra quasi un paradosso) si deve realizzare sono proprio le “comunità chiuse”, coi loro ospiti iperfragili, a rivelarsi le più vulnerabili.



Il personale delle case di riposo è, insieme ai ricoverati, il più esposto.

Si tratta di infermieri e Oss, per lo più soci di cooperative, che lavorano per poco più di mille euro al mese e che ogni giorno mettono a repentaglio la loro incolumità con presidi sanitari non sempre adeguati.



Il sindacato ha lamentato ritardi nell’attivazione dei tamponi laringo-faringei, gli unici che possano accertare la positività al virus.



In questa fase, a proposito di tamponi – da quel che abbiamo potuto appurare – si procede a macchia di leopardo e il personale dell’Asl non ce la fa a far fronte a tutte le richieste.



“Talune procedure proposte ai dipendenti – scrive in una nota stampa la Cgil Funzione pubblica - prevedono l’esecuzione di un “test rapido di rilevazione qualitativa di anticorpi IgG e IgM in campioni di sangue intero da pungidito” effettuato da centri medici privati. Questa procedura – denuncia il sindacato - ci risulta, al momento, estranea ai protocolli regionali e pertanto priva di indicazioni in merito all’utilizzo ed alla protezione dei dati ricavati”.



In questi ultimi giorni sono emersi numeri oltremodo preoccupanti in talune case di riposo, nonostante ormai da settimane non sia consentito l’accesso ai familiari.

Spiega in proposito Roberto Bertola, presidente della Residenza Tapparelli di Saluzzo, che, con oltre 150 tra ospiti e operatori, è una delle maggiori del Cuneese: “Abbiamo disposto misure restrittive dal 4 marzo, prima ancora che venissero emanate le direttive nazionali e regionali.



Una scelta che ci è costata qualche critica, ma siamo convinti di aver fatto bene perché per il momento la situazione è sotto controllo. Il problema maggiore – osserva Bertola – lo abbiamo riscontrato soprattutto per quegli ospiti che, per indifferibili motivi, hanno dovuto essere portati all’ospedale.



Per loro, quando rientrano in struttura, abbiamo riservato camere singole, in una sorta di quarantena interna. Ad oggi – continua il presidente – non abbiamo ancora effettuato tamponi, se non in qualche circostanza specifica. Li abbiamo richiesti ma competono all’Asl. Abbiamo ricevuto presidi e ausili vari da aziende e da privati, che hanno dimostrato sensibilità e affetto nei confronti della nostra struttura. Voglio inoltre sottolineare – aggiunge Bertola - lo spirito di abnegazione di tutto il personale sottoposto in queste settimane a condizioni di lavoro massacrante. Di questo li ringrazio a nome di tutto il cda, così come ringrazio ospiti e familiari per la collaborazione che stanno dimostrando”.



Ma per una realtà che – almeno per ora - appare sotto controllo, ve ne sono altre in cui la situazione è precipitata ed è drammatica.



Dopo aver realizzato un generale e diffuso look down per le attività produttive si deve constatare che l’impellenza oggi riguarda le “comunità chiuse”, Rsa in primis, laddove sono concentrati i soggetti più fragili.