Lettera di ringraziamento e … auguri di Buona Pasqua dal sindaco Garnerone di Cervasca

L’Amministrazione Comunale di Cervasca, accolto l’appello degli Ospedali di Cuneo e Mondovì, oltre dalla Residenza per Anziani “Don Romildo Serra”, dai medici di base e dalla pediatra si è attivata per cercare alcuni presidi sanitari che poi ha celermente consegnato, indispensabili per affrontare questa emergenza dell’epidemia da COVID-19. Grazie alla sensibilità di molti concittadini si sono consegnate le tute, i guanti e le mascherine.

Noi e tutti i concittadini siamo fieri e ringraziamo tutto il personale medico, infermieristico, assistenziale e gli addetti alle pulizie, impegnati nella sanificazione degli ambienti, per il continuo ed ammirevole lavoro, particolarmente difficile in questo periodo.

Siamo onorati delle ditte che hanno risposto e contribuito con grande senso civico e solerzia:



• Merlo s.p.a. Industria Metalmeccanica di San Defendente

• Carrozzeria Isoardi f.lli Marco e Pierpaolo s.n.c di San Bernardo

• Fissolo Gru s.r.l. di San Rocco Bernezzo

• Bussone Fausto di Cervasca

• Comba Claudio di Cervasca



L’Amministrazione ha altresì acquistato le tute disponibili da Renaudo fratelli s.a.s. di San Defendente per poi donarle.



Siamo grati ai volontari della Protezione Civile A.I.B per il servizio e, in modo particolare, al sig. Ezio Parola che coordina le uscite tra gli addetti, in base alle chiamate dei vari commercianti, della farmacia e delle parafarmacie che ringraziamo per il lavoro che stanno portando avanti con grande impegno.



Si ringraziano vivamente i Volontari civici che hanno distribuito le mascherine a tutta la popolazione e per la terza volta hanno controllato tutti i cimiteri del nostro comune e bagnato i fiori presenti.



Non dimentichiamo le attività svolte dalla Dirigente Scolastica sig.ra Elisa Casale Alloa, dal personale docente e amministrativo che insieme riescono a mantenere il contatto con gli alunni e le loro famiglie per l’attività didattica a distanza come il personale della Scuola dell’Infanzia “Sorelle Parola”.



Grazie infinite al Segretario Comunale, a tutto il personale del Comune di Cervasca che con responsabilità continuano i loro incarichi e le loro funzioni in presenza o in modalità Smart Working.



Un doveroso ringraziamento a tutti i concittadini che fanno sacrifici e rispettano le ordinanze e i decreti; in modo particolare a chi cerca di portare un sorriso, consola e aiuta chi è in difficoltà dimostrando di essere veramente “Il comune dei cittadini”.

Infine si ringraziano le 766 famiglie che nei giorni scorsi si sono recate a ritirare i sacchi dei rifiuti, distribuiti dall’Amministrazione al capoluogo e in tutte le frazioni, rispettando l’ordine e le distanze.



Restiamo fiduciosi, col cuore pieno di speranza, che insieme ce la mettiamo tutta per uscir da questa situazione, dove ci siamo trovati tutti catapultati.



Si coglie l’occasione di porgere a tutti gli auguri di una serena Pasqua nel rispetto delle regole.



Un cordiale saluti a tutti gli abitanti del Comune di Cervasca.

GARNERONE Enzo