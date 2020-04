Boom di acquisti on line e consegne a domicilio con la app “TUT A CA” (VIDEO)

Ristoranti, pizzerie, gelaterie, lavanderie, cartolerie, fioristi, vinerie, gastronomie. Sono solo alcune delle categorie commerciali che hanno aderito alla piattaforma e-commerce e di consegna a domicilio, ideata in tempi record, a metà marzo, dall’Ascom di Bra e dalla start up Weconstudio che ha sviluppato tecnologicamente la app che è stata anche condivisa dalla Confcommercio provinciale.

Un servizio che si è rivelato di grande utilità non solo per gli utenti, che possono in questo modo rispettare le regole del #restoacasa, ma anche per le attività commerciali che hanno dovuto abbassare le saracinesche a causa dell’emergenza Covid-19.

Ecco il commento del direttore Ascom Bra Luigi Barbero:

Carta vincente dell’applicazione è sicuramente la semplicità di registrazione e delle modalità di ordinazione e acquisto. Gli esercizi commerciali hanno un backend dedicato (gestibile anch’esso da pc, tablet e smartphone), nel quale possono inserire i propri dati, il catalogo dei prodotti e la gestione delle consegne, la consultazione degli ordini ricevuti. Con pochi e semplici passaggi possono inserirsi ed essere operativi in brevissimo tempo. Gli utenti, invece, possono effettuare la registrazione direttamente sul portale https://tutaca.it/ inserendo semplicemente un indirizzo e-mail e una password.

Intervista video a Davide Barberis, sviluppatore web di Weconstudio:





Per maggiori informazioni: Ascom Bra, Tel 0172 413030 (int.5), info@ascombra.it | Weconstudio, Tel 0172 432493, info.srl@weconstudio.it