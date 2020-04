Coronavirus, Lega “Bene approvazione odg su mutui agevolati ai giovani in agricoltura estesi a tutta Italia ”

“Il dl Cura Italia prevede che ISMEA conceda, per favorire il ricambio generazionale e l'ampliamento di aziende agricole esistenti, attraverso una dotazione finanziaria di 80 milioni di euro per il 2020, mutui agevolati a tasso zero, per un importo non superiore al 75 per cento delle spese ammissibili, e un contributo a fondo perduto invece, per le imprese agricole localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia". Così in una nota i senatori della Lega, Gian Marco Centinaio, già ministro dell'Agricoltura, Gian Paolo Vallardi, presidente della Commissione Agricoltura e Giorgio Maria Bergesio, capogruppo della medesima Commissione a Palazzo Madama, che proseguono:". Per questo motivo, l’approvazione dell’Odg in Commissione Bilancio al Senato, promosso e sottoscritto da tutto il gruppo Lega a Palazzo Madama, è fondamentale per incentivare e sostenere le politiche di investimento nel settore agricolo, nella particolare situazione di difficoltà e contingenza economica in cui le imprese si trovano".

"L’odg infatti, - spiegano gli esponenti del Carroccio - impegna il Governo, già nel decreto di aprile, a estendere all’intero territorio nazionale, non solo al sud quindi ma anche al centro - nord, la misura che cumula mutui a tasso agevolato e contributi a fondo perduto". E concludono:"Grazie all’impegno della Lega, si ristabilisce un principio di equità, senza effetti negativi per la finanza pubblica, e si semplifica il sistema di misure agevolative rivolte al mondo dell’agricoltura. Ora il governo adotti immediatamente il provvedimento”