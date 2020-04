A Cuneo consegnati tutti i Buoni Spesa: insieme ai 1.095 carnet anche la farina donata dal Molino Mettone e le uova di Pasqua di Ail e Oftal per i bimbi

Si è conclusa da poco la riunione quotidiana del Centro Operativo Comunale.

A Cuneo sono 191 le persone risultate positive dall’inizio dell’emergenza Covid-19 (di queste, purtroppo, 25 sono decedute), 144 gli isolamenti attivi e 13 le persone guarite (dati aggiornati a ieri, venerdì 10 aprile). Questi dati ci dicono che la situazione sul territorio continua ad essere di massima allerta. Si ribadisce pertanto la necessità di prestare la massima attenzione alle disposizioni e quindi evitare di uscire il più possibile da casa, salvo che per recarsi al lavoro e per motivi di assoluta urgenza o di salute. È fondamentale la collaborazione di tutti nell’attenersi alle indicazioni, anche e soprattutto in questo lungo fine settimana di Pasqua. Si invita in particolare la cittadinanza ad evitare assembramenti per pranzi o cene. Si segnala che, a tal fine, verranno intensificati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine.

Ricordiamo poi che l’Ordinanza Regionale n. 41 del 9 aprile ha introdotto l’obbligo di chiusura per tutti gli esercizi commerciali a partire dalle 13 di domenica 12 aprile fino alla mezzanotte di lunedì 13 aprile 2020 (escluse le farmacie, le parafarmacie e gli esercizi dedicati alla vendita esclusiva di prodotti sanitari, mentre sono permesse le consegne a domicilio).

Si sono concluse nella mattinata odierna le consegne a domicilio dei Buoni Spesa. Sono state 1321 le domande presentate nella prima settimana di attivazione del contributo, quasi 1100 quelle accoglibili, già tutte evase.

Da martedì 7 aprile ad oggi, le 7 squadre impegnate nella distribuzione (10 squadre nei momenti più critici) hanno percorso 1942 km, consegnando, oltre ai 1095 carnet di Buoni spesa, anche 1350 kg di farina (gentilmente donata dal Molino Mettone Srl) e 900 uova di Pasqua destinate ai bambini (donate da AIL e OFTAL). A tal proposito l’Amministrazione vuole ringraziare il personale comunale che ha garantito le consegne e chi ha voluto donare per la solidarietà alimentare.

Purtroppo le risorse assegnate dallo Stato al Comune di Cuneo sono praticamente esaurite. Chi volesse contribuire ad aiutare le tante famiglie che in questi giorni si stanno trovando in difficoltà nell’acquistare beni di prima necessità come cibo e farmaci, può farlo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Cuneo, IBAN: IT 22 P 03111 10201 0 0000 0032346, indicando la seguente causale: “COVID-19 Solidarietà alimentare e Codice Fiscale”. Per maggiori informazioni: www.comune.cuneo.it/emergenza-covid-19-a-cuneo/donazioni-al-comune-per-la-solidarieta-alimentare.html

Per informazioni in ordine ai Buoni Spesa il numero telefonico da chiamare è lo 0171-444.700 (attivo dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30).

Si segnala infine che, alla luce del DPCM del 10 aprile, che proroga al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, non verranno riattivati i divieti di sosta relativi al servizio di pulizia strade con autospazzatrice (inizialmente programmati per il 15 aprile). Si procederà quindi come nella stagione invernale, con la pulizia meccanizzata delle strade effettuata compatibilmente con le auto in sosta. Il servizio ed i relativi divieti di sosta ripartiranno non appena sarà reso possibile dalle disposizioni governative. Il Comune provvederà a dare comunicazione sulla ripresa del servizio e la relativa entrata in vigore dei divieti di sosta attraverso comunicati stampa, news sul proprio sito e messaggi attraverso il servizio ComunAlert.

Numeri utili per richieste di informazioni e chiarimenti, segnalazioni di difficoltà particolari

Per rimanere aggiornati su informazioni e nuove disposizioni si ricorda che è possibile aderire al Servizio Sms della Protezione Civile, per iscriversi compilare il modulo pubblicato qui . Invitate parenti, amici e conoscenti ad attivare il servizio, più iscritti ci saranno maggiore sarà l’efficacia.

Nel ricordare il numero unico 0171.44.44.44 del Comune, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18 per fornire informazioni di carattere non sanitario e richieste di chiarimenti, si segnala che per necessità e difficoltà particolari in ambito sociale e di volontariato si può chiamare il Segretariato sociale attivato dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese (tel. 0171-334666). Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, il sabato dalle 8 alle 13.