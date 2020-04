"Abbiamo visto anziani chiudere gli occhi rapidamente e abbandonarsi alla morte": la testimonianza di un'oss del Monregalese

Poi, purtroppo, il virus è arrivato. "Certo, non abbiamo prove, perché inizialmente non venivano eseguiti i tamponi, ma abbiamo potuto vedere che alcuni anziani, che presentavano febbre, in breve tempo chiudevano gli occhi, stremati, e si abbandonavano alla morte. Il primo caso accertato è datato 24 marzo e, in contemporanea, abbiamo avuto diversi ospiti a letto con febbre e difficoltà respiratoria. Abbiamo subito richiesto ai nostri responsabili di mettere a disposizione protocolli operativi, di fornire dispositivi di protezione idonei (le oss non possono mantenere la distanza di sicurezza) e di effettuare la sanificazione degli ambienti. Anche in questo caso, tuttavia, non abbiamo ricevuto risposte".



Eppure, in quei giorni, sono state numerose le RSA che, per bocca dei loro responsabili, hanno denunciato una situazione di tranquillità e di assoluto controllo, "specificando che ospiti e operatori godevano di buona salute e che i parenti avrebbero potuto vedere i loro cari con le videochiamate. Servizio, per quel che sappiamo, mai attivato", ha precisato la donna.