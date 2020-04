"Auguri ai nostri eroi quotidiani": il commovente striscione dedicato al personale dell'ospedale di Mondovì

Capita, in battaglie estenuanti come questa, di sentirsi un po' più soli nella trincea quotidiana. Capita, in battaglie estenuanti come questa, di ricacciare indietro le lacrime, ché per piangere non c'è tempo. Capita, in battaglie estenuanti come questa, di trovare energie nascoste nei meandri dell'animo umano, risvegliato improvvisamente da un gesto di sana solidarietà.

Esattamente quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 11 aprile 2020, al personale dell'ospedale "Regina Montis Regalis" di Mondovì, al quale è stato tributato un commovente striscione, posizionato nei pressi dell'ingresso del nosocomio dagli amministratori del gruppo Facebook "Ci siamo anche noi... a dare una mano", che ha già contribuito attivamente a sostenere la struttura attraverso una raccolta fondi avviata nelle scorse settimane.

Proprio alla vigilia della Santa Pasqua 2020, è giunta la dedica condivisa da tutti i monregalesi e non: "Auguri ai nostri eroi quotidiani". Auguri di vero cuore.