"La Magistratura indaga? L'evacuazione della casa di riposo ha permesso di salvare vite": intervista al sindaco di Villanova Mondovì

"Dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus non esistono più il sabato e la domenica, tutti i giorni sono uguali. Noi amministratori comunali siamo in prima linea in questa battaglia improvvisa e a supportarci ci sono i nostri volontari di Croce Rossa e della protezione civile e le forze dell'ordine, il cui contributo risulta davvero fondamentale per l'intera popolazione".

Non nasconde la stanchezza accumulata in queste settimane Michelangelo Turco, sindaco di Villanova Mondovì. Una stanchezza umanamente comprensibile, anche se lui sottolinea: "Negli ospedali, medici, infermieri e operatori sanitari sono in trincea 24 ore su 24 ed è a loro che rivolgo un enorme 'grazie' da parte della nostra comunità. Sono dei combattenti e noi dobbiamo fare di tutto per rispettare il loro sacrificio".

Proprio da quest'affermazione ha preso il via la nostra intervista al primo cittadino villanovese, che vi proponiamo di seguito.

Sindaco, quanto è difficile far osservare le misure restrittive ai villanovesi?

"Buona parte della cittadinanza si attiene alle disposizioni ministeriali, ma non mancano, purtroppo, coloro che puntualmente infrangono i divieti, recandosi a passeggiare lungo le strade di campagna e non solo. È a loro che voglio rivolgere un appello accorato: qui non si tratta di sanzionare i trasgressori per foraggiare le casse comunali. Il problema è ben diverso: c'è un'emergenza sanitaria in atto in tutto il Paese e il comportamento di queste persone non fa altro che vanificare gli sforzi compiuti quotidianamente da oltre un mese dalla maggioranza degli italiani".

Oltretutto, l'allerta sale inevitabilmente in questo fine settimana pasquale.

"Assolutamente sì. Il clima e le belle giornate primaverili rappresentano senza dubbio una tentazione a uscire di casa. Noi, come Unione Montana del Mondolè, abbiamo attivato una task force di polizia per presidiare al meglio le strade, ma in qualità di sindaco di Villanova Mondovì voglio chiedere ancora una volta ai miei concittadini di restare nelle loro abitazioni per continuare a combattere il virus".

A Villanova Mondovì qual è l'esatto bilancio numerico connesso al Covid-19?

"Abbiamo finora registrato 44 contagi e 8 decessi. Di questi ultimi, 7 sono riferiti agli ospiti della casa di riposo "Don Bartolomeo Rossi", mentre, nell'ottavo caso, a perdere la vita è stato un privato cittadino villanovese".

Gli ospiti della casa di riposo deceduti, a quanto ci risulta, sono 10...

"Sì, ma noi ne annoveriamo 7 nei nostri elenchi, perché gli altri tre erano residenti presso altri Comuni. In ogni caso, prendendo in esame la struttura, confermo che sono morti ad oggi 10 ospiti: di questi, 7 sono risultati positivi al Covid-19, mentre sugli altri 3 non è stato eseguito il tampone".