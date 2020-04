Contest "Portami lassù": le fotografie finaliste dell'edizione 2020

Si è concluso lunedì 6 aprile, giorno del suo compleanno, il photo contest #portamilassù2020 dedicato a Luca Borgoni. 1.133 gli scatti postati su Instagram, oltre 250.000 i likes stimati, tante le citazioni tratte dal libro o i pensieri dedicati al giovane cuneese a partire dal 6 febbraio, giorno di inizio del concorso.

"E’ stata una bellissima esperienza - dice Cristina Giordana, madre di Luca e autrice dell'omonimo libro "Portami lassù - . Si è creata una sorta di rete invisibile che quotidianamente ha ricordato, anche solo per un istante, Luca. Gli scatti sono arrivati da tutta Italia. Meravigliose immagini delle nostre montagne cuneesi ma anche dei monti più noti quali il Cervino e le tre Cime di Lavaredo: sono ben 40 i finalisti che si ritroveranno, quest’autunno, in data da stabilirsi, presso la sala “G. Vercellotti” dell’Atl di Cuneo per la premiazione: a ciascuno verrà consegnato un libro fotografico con le migliori immagini corredate da un commento tratto dal romanzo".

In quell’occasione verranno anche svelati i nomi dei primi cinque classificati scelti da un’apposita giuria. Nella gallery di questo articolo, le fotografie finaliste.



I premi in palio sono:

1° premio - pernottamento e prima colazione presso l’hotel Gorret di Breuil Cervinia;

2° e 3° premio - materiale tecnico offerto da Salewa store di Cuneo;

4° e 5° premio - copia del libro "Portami lassù" di Cristina Giordana, offerto dalla Libreria Stella Maris di Cuneo;



Durante la premiazione verranno proiettate, oltre alle immagini finaliste, filmati di montagna realizzati dallo stesso Luca. Per ringraziare i fotografi che abitano più lontano è stata inviata loro una copia di "Portami lassù" in edizione ebook.