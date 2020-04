Bando PSR Piemonte 2020: in arrivo 4,2 milioni di euro dalla Regione a sostegno dell'agroalimentare

4,2 milioni di euro: è questa la dotazione finanziaria complessiva del bando PSR Piemonte 2020, lanciato dalla Regione come sostegno delle attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari di qualità svolte sui mercati europei.

I finanziamenti compresi nel bando andranno a coprire fino al 70% delle domande ammesse, che dovranno essere relative a progetti agroalimentari di associazioni di produttori di qualità, compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp, Doc e Docg, che svolgono interventi e progetti di promozione sul mercato europeo a partire dalla data di apertura del bando e che si concludono entro il 31 dicembre 2021

Le domande dovranno pervenire dal 21 maggio al 30 giugno, ma la preiscrizione attiva sino al 14 maggio è obbligatoria.

“Abbiamo portato la scadenza delle attività promozionali al mese di dicembre 2021 - sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura e Cibo, Marco Protopapa - per permettere ai nostri produttori piemontesi di superare questo periodo di forte criticità causato dal'’emergenza sanitaria Covid-19 – e di poter aver un tempo più diluito per creare le migliori strategie promozionali indispensabili per sostenere e rilanciare la vendita delle eccellenze agroalimentari made in Piemonte”.