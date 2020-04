Cavallermaggiore, gli auguri di Buona Pasqua dal Consiglio Comunale dei Ragazzi (VIDEO)

Quest’anno gli auguri di Buona Pasqua per la città di Cavallermaggiore arrivano dai ragazzi del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Cavallermaggiore via web con un video realizzato da casa.





“Questo difficile periodo ci ha insegnato che tutti, grandi e piccoli, abbiamo forti responsabilità verso la società in cui viviamo e noi lo stiamo affrontando rimanendo a casa, aiutando le nostre famiglie nelle faccende di tutti i giorni e seguendo le lezioni online dal computer o dal cellulare. Ci manca molto la “vita di tutti i giorni” ma sappiamo che solo con un grande sforzo di tutti potremo non vanificare i sacrifici fatti fino ad oggi e tornare il prima possibile a uscire di casa e vivere con maggiore libertà. Cavallermaggiore sta rispondendo bene alle restrizioni imposte dalle autorità e vogliamo ringraziare i nostri concittadini che rispettando le regole dimostrano di avere a cuore la salute di tutti. Negli ultimi giorni le notizie riguardanti la Casa di Riposo, dove lavora anche mia mamma, ci hanno messi di fronte alle preoccupazioni reali per chi ci sta accanto ma nello stesso tempo abbiamo sentito la vicinanza della nostra comunità che si è subito attivata nel regalare materiale e nel fare donazioni per tutelare ospiti e operatori di questa struttura così importante per il nostro paese. Con questo messaggio volevamo augurarvi una buona Pasqua e chiedervi un impegno ancora più forte: restiamo a casa perché è importante continuare a combattere tutti insieme per poter costruire il nostro futuro insieme. Vinceremo, ne siamo sicuri, e ci sarà tempo per festeggiare insieme abbracciandoci, proprio come pochi giorni fa. Restiamo a casa perché la vera festa sarà quella che faremo insieme quando grazie a tutti noi saremo usciti da questo momento e sarà bellissima. Buona Pasqua”