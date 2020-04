"Si resta vigili del fuoco per sempre": così Franco Colombo, che lascia la guida del distaccamento volontari di Garessio

Franco Colombo da domani 13 aprile, giorno del suo 61esimo compleanno, non sarà più alla guida, dopo vent'anni, del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Garessio. Il suo posto lo prenderà Mauro Rosso, che avrà come vice Marco Colombo, figlio di Franco.

Dipendente comunale, Colombo lascia per raggiunti limiti d'eta il ruolo operativo, ma resterà al fianco dei suoi uomini nella gestione burocratica e amministrativa del distaccamento. Perché quella divisa ce l'ha appiccicata addosso dal 1° aprile 1986.

"Resto a disposizione", ci dice con il garbo di sempre.

Ricorda gli interventi più significativi del suo lungo servizio e dei suoi 20 anni nel ruolo di capodistaccamento, assunto nel 2000. Le due alluvioni, quella drammatica del 1994 e quella del 2016. I tre interventi per incidenti aerei, dove fu tra i primi a raggiungere i luoghi dei disastri per il recupero dei corpi. Li ricorda tutti: quello del 1988, quando un velivolo si schiantò nella zona del monte Mindino, quello che coinvolse un Tornado militare alle pendici del monte Galero nel 1994, nei pressi della Fontana delle Meraviglie, dove morirono pilota e copilota e ancora, nel 2013, l'incidente di un bimotore che costò la vita ad un pilota inglese, sempre sul Mindino.

Persona cordiale, preparata e stimata da tutti, ha ricoperto l'incarico sempre con il sorriso e con la gentilezza. "E' stata un'esperienza straordinaria, prima che una grande squadra siamo stati, io e gli altri 16 volontari, una bellissima famiglia. Non posso che esprimere il mio grazie al Comune, che ci ha sempre sostenuti e appoggiati, anche economicamente; così come ho sempre avuto un ottimo rapporto con i comandanti e i funzionari del comando di Cuneo, che ci hanno sempre dato il sostegno e i mezzi di cui abbiamo avuto bisogno".

La divisa del vigile del fuoco non si lascia, ribadisce. "Sono diventato volontario perché volevo aiutare gli altri, essere presente per la mia comunità e fare qualcosa di utile. Ci sono stati anche momenti difficili, certe chiamate nella notte non le dimenticherò mai. Come quando andammo su un incidente e uno dei ragazzi coinvolti era il figlio di un collega seduto accanto a me. Fu terribile, la macchina non esisteva più, anche se per fortuna il ragazzo si salvò e così tutti gli altri giovani convolti. Quando ti chiamano per un intervento non sai mai che cosa ti troverai ad affrontare. Qui ci conosciamo tutti e a volte è davvero dura affrontare un intervento che coinvolge persone che conosci da una vita. Ma lo fai, perché hai scelto di essere un vigile del fuoco. Io l'ho scelto tanti anni fa e lo resterò per sempre".