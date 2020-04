APRO Formazione: abbiamo potenziato tutti gli strumenti di didattica digitale

Cari amici,



nell’incertezza di questi giorni la lontananza che sentiamo più forte è quella dei nostri studenti. Il desiderio di restare vicini ed educare ciascun ragazzo ci ha portato ad attivarci per garantire quotidianamente la nostra proposta educativa e non lasciare nessuno da solo onorando la mission primaria della nostra realtà.



Per accorciare le distanze abbiamo potenziato tutti gli strumenti di didattica digitale che già utilizzavamo. Docenti e tutor continuano, senza sosta, attraverso video lezioni, chat line ed esercitazioni, a sostenere i ragazzi nei loro percorsi di studio, rinnovando la didattica e mantenendo vivo il loro interesse.



Sicuramente non eravamo impreparati, grazie alle tecnologie di formazione a distanza e didattica digitale utilizzate ormai da anni in Apro Formazione.



Abbiamo così esteso queste competenze e questi modelli didattici a tutte le Persone che si rivolgono a noi per la loro formazione: giovani, adolescenti, adulti disoccupati. Lezioni, compiti e verifiche vengono così sostenuti completamente on-line ed un apposito registro elettronico monitora e certifica tutte le attività.



Tutto questo ci fa sentire più vicini a tutti i nostri allievi, ragazzi ed adulti che siano. Poi abbiamo pensato che ancor più bello sarebbe stato rendere fruibili a tutti alcuni di questi contenuti.

La scelta è caduta sulle videoricette di ALBA Accademia Alberghiera e della Faculté Des Métiers École Hôtelière De Cannes, affinché docenti e allievi di tutte le scuole, appassionati di cucina o perfetti novellini potessero sperimentare nuovi piatti restando in casa. In attesa di tempi migliori che verranno presto!