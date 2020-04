Buona Pasquetta con il ballo live di primavera: il festival Occit'Amo debutta sul web

Il Festival Occitamo gioca d’anticipo e si adegua ai tempi.

Domani lunedì 13 aprile, Pasquetta, #iorestoacasa, sentendo musica e ballando con il live facebook "Bal d’sta Prima", il ballo di Primavera. Organizzato da Occit'Amo e Terres Monviso, alle 14,30 debutta sul palcoscenico web, il concerto del fisarmonicista Roby Avena e della violinista Chiara Cesano che suoneranno live dalla propria abitazione cuneese.

L'invito è a collegarsi alla pagina facebook https://www.facebook.com/occitamo/ per ballare una courenta o godersi le note della tradizione occitana con la musica e le danze delle Terre del Monviso.

"Non fermiamo le idee. Lo abbiamo avuto in mente sin da subito, di fronte alle prime misure di contenimento di un’emergenza sanitaria fino a qualche mese fa inimmaginabile - dichiara lo staff di Terres Monviso - In tempi sospesi, quando le idee corrono, possono arrivare lontano.

Abbiamo lanciato la musica con brevi video, una Se Chanto a “balconi unificati”, abbiamo pensato al futuro con #guardareoltre e la chiamata a tutti coloro che lavorano e vivono le vallate, e che noi incontriamo nel nostro percorso. È ora di ballare, insieme!".

E visto che il pubblico occitano è noto per essere sempre protagonista della festa, i partecipanti sono caldamente invitati ad alzarsi dal tavolo, spostare sedie, divano e tutto ciò che possa essere di ingombro, e a mettersi a danzare.

Il passo successivo sarà regalare una foto e postarla nei commenti della grande diretta. Tutto questo è Terre del Monviso, uno spazio da vivere, anche a distanza.

Una chiamata per continuare a tenere le idee (e le gambe) in movimento.

www.occitamofestival.it Facebook @occitamo Instagram: @occitamofestival

