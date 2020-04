Cigliè, il grazie delle famiglie per le uova di Pasqua donate dal Comune: "Un atto di vera umanità"

Come avvenuto in altri Comuni del Cuneese, anche l'amministrazione municipale di Cigliè ha provveduto a donare ai più piccoli le uova di cioccolato per celebrare idealmente insieme a loro la Santa Pasqua 2020 e provare a conferire così una parvenza di normalità a questa giornata, resa insolita dalle restrizioni connesse all'epidemia di Coronavirus.

Un gesto che non è passato inosservato agli occhi degli abitanti, tanto che un nostro lettore, Alex Piscitelli, residente nel paese, ci ha scritto al fine di veicolare il suo messaggio di ringraziamento nei confronti del sindaco e di tutti gli amministratori cittadini "a nome di tutte le famiglie. Un atto di vicinanza, di unione a distanza".

Un "grazie" anche per "le mascherine, ma soprattutto per i servizi e il supporto, che, in questo momento storico molto difficile, evidenziano un senso di vera umanità. E non è mai stato diverso neppure in tempi normali".

Non è tutto: l'amministrazione di Cigliè ha regalato alcune uova pasquali anche al reparto di Pediatria dell'ospedale "Regina Montis Regalis" di Mondovì.