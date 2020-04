distantimauniti: il messaggio dell’istituto comprensivo di Bossolasco-Murazzano

Il termine “Didattica a distanza” non rende veramente giustizia a quanto tutto il mondo della scuola sta facendo per mantenere aperto e vivo un canale di comunicazione con gli alunni e le loro famiglie. Da un certo punto di vista si può dire che mai scuola e famiglia siano state così vicine e unite, nello sforzo comune di proseguire un inedito percorso di apprendimento. Il poster realizzato dal prof. Massobrio dell’istituto comprensivo Bossolasco-Murazzano, #distantimauniti, vuole rappresentare questa comunità di intenti, con i docenti dell’istituto che si tendono la mano e, idealmente, arrivano a sfiorare quelle di tutti gli alunni, in modo che nessuno si senta solo.

L’Istituto sta proseguendo tutti i suoi sforzi per non lasciare nessuno indietro: ad oggi sono stati consegnati agli alunni 41 dispositivi per poter partecipare alle videolezioni e altri 29 sono disponibili nel caso emergessero nuove situazioni di criticità. Questa grande dotazione di tablet e notebook è dovuta al fatto che nell’istituto si praticano molte attività didattiche all’aria aperta, per cui l’implementazione delle dotazioni tecnologiche ha riguardato in modo esclusivo dispositivi mobili, più funzionali all’outdoor learning, ma che si rivelano estremamente utili anche in questa situazione emergenziale.