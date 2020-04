L’augurio di buona Pasqua detto con l’arte del pittore braidese Franco Gotta

Amore e passione, morte e vita: quattro pulsioni che insieme racchiudono l’intero sentire dell’umanità. La Pasqua parla all’animo umano anche attraverso l’arte. Lo sa bene il pittore braidese Franco Gotta, che ha tirato fuori dal cilindro una tela capace di far suonare le corde dell’anima.

Una realizzazione che diventa il suo messaggio sociale, oltre che artistico e spirituale: “Con questo mio scritto vorrei portare il mio pensiero pasquale. Per forza di cose quest'anno sarà una Pasqua diversa. In molte famiglie purtroppo ci sarà il dolore per la malattia e la perdita di un caro famigliare. Ma per molti e per fortuna per la maggior parte, sarà un giorno da vivere in silenzio tra le mura domestiche.