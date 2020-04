Morozzo: 4 casi positivi di Coronavirus, 7 persone in isolamento domiciliare fiduciario (VIDEO)

Mauro Fissore, sindaco del Comune di Morozzo, ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube, nel quale aggiorna la popolazione sul bilancio totale dei casi di contagio di Coronavirus sul territorio municipale.

"A Morozzo sono stati fatti finora 13 tamponi - ha dichiarato il primo cittadino -, che, al momento, hanno dato come esito 4 positivi. Abbiamo inoltre 7 persone in isolamento domiciliare fiduciario, entrate in contatto per lavoro o per altri motivi con uno dei quattro pazienti Covid".

Nella giornata di sabato 11 aprile 2020, inoltre, sono state distribuite le mascherine ai morozzesi residenti nel capoluogo e nelle frazioni: "Ricordiamo l'obbligo di indossarle quando si accede ai negozi e agli uffici pubblici", ha concluso il sindaco.