"Oggi è una giornata di festa": la Baudetta risuona in Valle Maira dal campanile di borgata Serre Foresti (VIDEO)

Alberto Cravero abita in borgata Serre Foresti, in Valle Maira, cui si arriva prendendo un vallone da San Damiano Macra. Vive lì e lì sta trascorrendo la sua quarantena. Certo, è più fortunato di altri, perché è circondato dalla natura.

E stamattina, in occasione della Pasqua, ha deciso di riprendere una tradizione diffusa in tutto il Piemonte, quella della Baudetta, lo scampanìo, secondo ritmo e melodia codificate, delle campane a festa.

E' salito sul campanile della chiesa della borgata, che si trova a poche decine di metri dalla sua abitazione e, armato di due martelli, ha suonato le campane a festa. "Ognuno la suona a suo modo - ci spiega. Spero di essere stato all'altezza. Era tempo che volevo imparare, anche perché il signore che lo faceva fino a qualche tempo fa adesso non riesce più a salire fin lassù".

Il campanile ha ancora l'ingranaggio a pietra e Alberto deve salirci ogni settimana per rimettere in moto il meccanismo, spostando e ricollocando le pietre. Stamattina ha deciso di salire per regalare alla valle un momento di festa. "E' stato un modo per creare comunità e allegria, come solo le campane sanno fare".