Secondo contagio a Sanfrè: si tratta di un uomo non residente nel territorio comunale

Purtroppo continuano ad aumentare i contagi anche nella nostra provincia, come in tutto il Piemonte. A dieci giorni dall'annuncio di un primo caso positivo al Coronavirus nel territorio di Sanfrè arriva sempre dallo stesso sindaco, Giovanni Pautasso, la comunicazione di un secondo caso di infezione da Covid-19 di un residente nel comune sanfredese.

"La persona al momento non si trova presso il proprio domicilio a Sanfrè ma in un altro comune. Al momento non si conoscono le reali condizioni di salute della persona, alla quale va il nostro augurio di guarnigione".