Una Pasqua stellata con la ricetta dello chef Marc Lanteri del Ristorante al Castello di Grinzane Cavour

Natale con i tuoi e Pasqua… pure. Chiusi in casa per la quarantena, lontani da amici, barbecue e pic-nic. Ma noi non ci abbattiamo e anche se questa festa sarà decisamente atipica, possiamo comunque provare a renderla speciale, coccolandoci un po’. Come? Grazie alla ricetta preparata per noi dallo chef stellato Marc Lanteri del Ristorante al Castello di Grinzane Cavour: la vellutata di piselli novelli, uovo bio in camicia e Crudo di Cuneo.

“Procuratevi in dose per 4 persone: 500 g di piselli freschi da sgranare (oppure 200 g puliti); 2 scalogni; 1/2 litro d’acqua; 100 g di latte; 40 g di burro; 90 g di patate; 4 uova bio; 200 g di Crudo di Cuneo; 1 litro d’acqua; 1 cucchiaio di aceto di vino bianco. Tagliate fine lo scalogno e fatelo appassire nel burro. Aggiungete la patata tagliata a fette sottili, l’acqua, il latte e cuocete finché la patata è cotta. Unite i piselli, aggiungete un pizzico di sale e proseguite con la cottura. Frullate l’impasto e passate al passino. Aggiustate il sale. La vellutata dovrebbe essere liscia e leggermente densa. Su una teglia rivestita con carta forno adagiate il prosciutto affettato e rendetelo croccante nel forno caldo a 150°C per circa 10 minuti. In una pentola fate bollire l’acqua con l’aceto bianco ed un pizzico di sale. Delicatamente cuocete l’uovo “in camicia” per 3 minuti. Scolate l’uovo, appoggiatelo sulla vellutata di piselli e guarnite con il Crudo di Cuneo croccante”.