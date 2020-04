Alba piange Ernestina "Tina" Piazzo, storica commerciante di via Maestra

Per lei era poco di meno che un titolo accademico quel "zia Tina" che oggi ne affianca il nome sugli annunci che ne comunicano la scomparsa, avvenuta nella notte tra sabato e domenica alla Casa di riposo Ottolenghi, dove serenamente si è spenta a 87 anni.



Con quel familiare epiteto Ernestina Piazza, storica commerciante albese, classe 1933, era infatti conosciuta da tutti. In primis dalle diverse generazioni della nutrita cerchia familiare con la quale ha strettamente convissuto lungo decenni a partire dagli anni ’50. Da quando cioè arrivò ad affiancare la sorella Maria e il cognato Roberto Ponzio nella conduzione della rivendita di carni, selvaggine e prodotti locali che al civico 26 di via Maestra si evolse nel tempo nel negozio che presto divenne una meta obbligata per i turisti che iniziavano ad arrivare nella capitale delle Langhe, alla ricerca dei sempre più blasonati tartufi albesi.



Con lo stesso affettuoso nomignolo Ernestina Piazzo era anche conosciuta da quanti frequentarono quel brulicante scorcio cittadino che negli stessi anni venne battezzato da qualcuno come il "canton der fumre", in ragione della concentrazione di attività del commercio che nello stesso tratto di via Maestra si connotavano per una conduzione al femminile certamente inusuale per quegli anni: la signora Bruno di "Bruno Novità", la modista Lidia Tabarani, la maglierista Lucia Revello, le botteghe delle signore Gonella e Rossano, Maria Piazzo e la stessa Ernestina, ultima rappresentante di quel piccolo mondo antico affacciato sulle vetrine d’angolo di quel Bar Rava da dove, pochi anni prima, aveva preso le mosse la pasticceria di una certa famiglia Ferrero.



"Zia Tina – la ricorda oggi il nipote, l’avvocato Roberto Ponzio, insieme ai figli e ai nipoti – venne in casa nostra quando io ero appena un bambino. Per anagrafe poteva essere per me una seconda mamma, ma per temperamento, verve e dinamismo è stata in realtà una sorella maggiore, così come è stata una presenza costante e affettuosa per i miei figli prima e per i miei nipoti poi. Donna semplice, estremamente gentile, solare e spiritosa, ci lascia un ricordo importante. A tutti noi ha insegnato il senso e l’importanza di quello spirito di servizio che tanti oggi invocano e che in pochi davvero praticano".

L’ultimo saluto a Ernestina Piazzo si terrà in forma strettamente privata presso il cimitero di Alba.