Frabosa Soprana: il Comune acquista mascherine da distribuire alle famiglie del paese

Difficili da reperire, per la richiesta sempre più crescente connessa all'emergenza epidemiologica in essere non soltanto nel nostro Paese, ma purtroppo, in tutto il mondo.

Il Comune di Frabosa Soprana ha tuttavia annunciato che, grazie al contributo elargito da un importante Ente del territorio, nei prossimi giorni verranno consegnate a casa di tutte le famiglie residenti le mascherine protettive, mediante l'opera dei volontari comunali.

"Si ribadisce - dichiarano dal municipio - che l'uso delle mascherine non autorizza l'uscita di casa, se non nei casi di stretta necessità, così come previsto dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 39 del 6 aprile 2020".