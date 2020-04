La quotidianità al tempo del Covid-19: una chiacchierata con Tiziana, mamma in smartworking (Video)

Cosa significa per una famiglia di 4 persone convivere con le direttive ministeriali di contrasto al Covid-19? Quanto incidono le notizie che arrivano da tutto il Paese, dalla nostra stessa cittadina, nel ménage quotidiano fatto di video lezioni, di smartworking e delle normali pulsioni di due adolescenti?

Tiziana è mamma di Serena e Valeria. Una frequenta la 3° media e l’altra la 1°. Una famiglia come tante altre: mamma Tiziana, papà Flavio, le ragazze, la loro scuola, i loro sport, il lavoro.

Poi il Covid-19 e lo stravolgimento di qualsiasi abitudine, relazione e prassi che ha buttato ciascuno di noi in uno scenario completamente nuovo.

“A livello lavorativo non è cambiato molto perché ormai da 15 anni alterno il lavoro in ufficio con quello da casa. Certo lavorare da casa con i figli è certamente più complicato, anche loro sono da seguire. La novità delle video lezioni è stata tale per tutti, nessuno era preparato. Quello che è però stato positivo è che nessuno sapeva come fare, e quindi ci siamo ritrovati a collaborare”. Alcuni giorni di panico, dunque, di reperimento degli strumenti necessari tra computer, webcam e difficoltà di connessione, poi è scattata la collaborazione, sia tra i genitori dei gruppi classe, sia tra gli studenti e anche tra le sorelle: “La bella scoperta è stata l’autonomia dei nostri figli che hanno gestito questa situazione meglio dei genitori. Spesso ci sentivamo tra genitori pieni di dubbi, mentre loro, una volta lasciati liberi, sono stati perfettamente in grado di aiutarsi gli uni gli altri. Ho scoperto le mie figlie molto autonome e in grado di gestirsi. Mi ha piacevolmente stupito che quasi tutti siano sempre presenti alle lezioni, anche coloro che sono meno partecipi. Si sono trascinati gli uni con gli altri stimolandosi alla partecipazione e si sono instaurati rapporti di classe più solidi basati quasi sul mutuo soccorso”.

I minori sono tra coloro sui quali le restrizioni hanno l’impatto maggiore: non hanno, infatti, alcun giustificato motivo per ridurre le ore a casa, nessuna occasione di uscire, di incrociare anche a distanza lo sguardo di qualcuno di conosciuto e la bolla nella quale stiamo vivendo per loro è iniziata ancora prima oltre alla prospettiva è che termini dopo tutti gli altri. Ma, osservandone bene il comportamento ne è sempre stata sottovalutata la capacita di adattamento: “Sicuramente noi adulti ci adattiamo meno dei ragazzi. Loro hanno una capacità incredibile. A parte un aumento del nervosismo, nessuna delle due si lamenta perché non può uscire. Lo sanno, hanno capito e non chiedono mai nemmeno una passeggiata nel quartiere. Mi stupisco della loro capacità di vivere l’emergenza senza lamentele. Certo che essere mamma di un’adolescente che sta sbocciando restando in casa h24 non è facile. Non c’è lo sport in cui sfogare parte delle energie ed emerge di più l’atteggiamento sfidante”.

Una bilancia che, però, nel caso di Tiziana, ottimista di natura, donna energica e sorridente, pesa sempre di più sul positivo: “Mi sono ritrovata a pensare che mai abbiamo passato così tanto tempo insieme, nemmeno in vacanza quando, comunque, ognuno fa le proprie attività. Alla fine per quanto ci riguarda sono di più i momenti positivi di quelli negativi. Cuciniamo, facciamo ginnastica insieme, tante attività che normalmente non c’è il tempo di fare. A parte la situazione esterna a livello economico, lavorativo e sanitario, pur essendo toccati dal punto di vista economico dalla cassa integrazione, siamo comunque fortunati perché abbiamo la certezza di uno stipendio fisso e ne parliamo sempre in casa di questo privilegio perché dobbiamo rispetto per chi ha meno fortuna di noi”.

La decisione di Tiziana e Flavio è stata quella di lasciare il mondo esterno un po’ lontano, di non lasciarsi sovrastare: “Non guardiamo i telegiornali all’ora dei pasti, non lo facevamo prima e continuiamo adesso. A parte mio marito che ha deciso di tenere nota dell’andamento delle vittime cerchiamo di non lasciarci condizionare troppo. Alle ragazze continuiamo a ripetere che non devono farsi male in alcun modo, non devono prendere freddo perché non bisogna appesantire il lavoro dei sanitari. Non vogliamo trasmettere la paura del Virus, ma il rispetto per chi sta lavorando sì”.

Stare a casa, però, non è da prendere come un divertimento, né come un gioco tanto più che, se all’inizio Serena e Valeria erano contente all’idea di stare a casa, adesso sono arrivate a dire che manca loro la scuola. Ciò nonostante, però, non hanno la paura della malattia e sanno che l’unica arma a disposizione è restare a casa.

Ecco, dunque che creatività e socievolezza sono andate incontro a Tiziana: “Abbiamo la fortuna di abitare in una casa grande, con un terrazzo e un giardino e ci stiamo godendo un tempo in famiglia e di coppia che non avremmo avuto modo di fare altrimenti. La tecnologia aiuta tantissimo. Facciamo aperitivi in videochat, ci videochiamiamo con amici e familiari lontani quando prima ci si telefonava e basta. Questa situazione si sta rivelando una distanza che unisce, che fa percepire il desiderio di stare insieme:”

Ecco che nasce l’idea di un caffè con le amiche, un video per percepire il desiderio di stare insieme anche se lontane:

“I social network ci stanno unendo anche se è molto fastidiosa la polemica sterile. Ritengo che chi sta facendo molta polemica, in questo momento, si stia chiudendo invece di aprirsi”.