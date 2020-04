Le campane di Bra, come battiti del cuore, continuano a suonare a distesa ogni giorno alle ore 19

Tutti i giorni, alle ore 19, le campane delle chiese di Bra continuano a suonare contemporaneamente per rompere il silenzio della città deserta.

Il loro riverbero si può sentire anche rinchiusi in casa, come un richiamo alla comunità ad essere forte e coraggiosa in questo momento di emergenza sanitaria. Un modo per invitare alla preghiera i fedeli che, al momento dei rintocchi, si sentiranno legati dallo stesso filo di speranza nel Signore e nella fede.