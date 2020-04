Covid-19: sull'apertura del dormitorio per braccianti a Saluzzo le opposizioni "stigmatizzano i toni ed i contenuti delle repliche del sindaco Calderoni"

A seguito dell'articolo apparso sul quotidiano on-line TargatoCn in data 2 aprile , intendiamo stigmatizzare i toni ed i contenuti delle repliche effettuare dal sindaco Mauro Calderoni al nostro comunicato stampa con il quale, come opposizione, abbiamo espresso il nostro disappunto sull’eventuale riapertura del dormitorio PAS nell’ex Caserma Filippi al Foro Boario alla luce dell’emergenza epidemiologica tuttora in corso.

Ebbene, posto che sin dai primi momenti del nostro insediamento abbiamo svolto il nostro ruolo con tutto l’impegno e l’abnegazione di cui siamo capaci, riteniamo offensivo quanto affermato dal primo cittadino il quale non rinuncia a polemizzare sulla nostra assenza all’ultimo consiglio comunale.

Invero, la nostra decisione di non partecipare all’ultimo consiglio comunale fissato in data 11 marzo scorso è stata dettata da un senso di responsabilità istituzionale alla luce della già avanzata situazione di emergenza sanitaria in atto (tanto e’ vero che il primo decreto legge che ha introdotto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 risale al 23 febbraio 2020).

È necessario che il buon esempio parta proprio da chi rappresenta i cittadini, a nostro avviso. Non partecipare al consiglio comunque ha rappresentato un atto dovuto, per la tutela della nostra salute e per quella altrui.

Oltretutto non si comprende la ragione per la quale, se c’erano decisioni urgenti da discutere in consiglio, si sia atteso oltre due mesi e mezzo prima di fissare l’incombente, dato che l’ultimo consiglio comunale si era tenuto il 23 dicembre 2019.

La nostra unanime decisione di non partecipare al predetto Consiglio è stata oggetto di plurimi scambi di opinione avvenuti telefonicamente con il presidente del Consiglio, al quale l’avv. Piano, in nome e per conto di tutte le forze di opposizione, ha inviato in tempo utile e prima di inviarla agli organi di stampa, una comunicazione ufficiale con la quale comunicava la decisione suddetta.