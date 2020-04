Monastero di Vasco: secondo caso di positività al Coronavirus in poche ore

Le parole del sindaco di Monastero di Vasco, Giuseppe Zarcone , non lasciano spazio a dubbi di interpretazione: il Coronavirus è veramente arrivato anche nel piccolo Comune del Monregalese.

" Devo purtroppo comunicare che in questo momento ho appreso di un secondo caso di positività ".

Soltanto in mattinata era giunta comunicazione del primo contagio a Monastero di Vasco, con Zarcone che si era comprensibilmente affrettato a mettere in guardia la popolazione per prevenire il diffondersi del Covid-19.