Roccaforte Mondovì: eseguiti tamponi sul personale sanitario e sui lavoratori e gli ospiti delle case di riposo

"Dopo settimane di attesa da parte di tutti gli operatori, nei giorni scorsi sono stati effettuati molti tamponi per il riscontro della positività al Coronavirus sul personale sanitario e sui lavoratori e gli ospiti delle case di riposo. Effettuando molti tamponi, è normale che si riscontrino nuovi casi di positività, ma in paese la situazione è circoscritta e controllata. Gli esiti dei tamponi consentiranno alle persone di prendersi cura di sé stesse e alle varie strutture di organizzare al meglio la gestione, differenziando i percorsi di cura".

Con queste parole il sindaco di Roccaforte Mondovì, Paolo Bongiovanni, ha fornito a mezzo social un aggiornamento circa la situazione dell'epidemia di Covid-19 sul territorio del suo Comune.

"È opportuno - ha aggiunto - non abbassare la guardia e continuare a mettere in atto strette misure di isolamento e contenimento. Ancora una volta la raccomandazione è di non uscire di casa, se non per motivi di reale necessità: è l'unico modo per tutelare noi stessi, la nostra famiglia e le persone più fragili".

E ancora: "Quando usciamo a fare la spesa, utilizziamo la mascherina: ognuno di noi può essere asintomatico, portatore sano, ma solo con questo piccolo accorgimento possiamo proteggere gli altri. Per chi ne fosse ancora sprovvisto, continua la distribuzione gratuita in tutti i negozi di Roccaforte e delle frazioni. Infine, per chi ha difficoltà a fare la spesa è possibile la consegna a domicilio da parte dei negozi del paese e della Croce Rossa al numero 337/1015980. Per qualsiasi necessità resto a disposizione".