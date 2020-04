Salgono a 200 i contagiati da Covid-19 a Cuneo: 25 i morti, 13 i guariti e 128 gli isolamenti

Si è riunito anche oggi (lunedì 13 aprile) il Centro operativo comunale di Cuneo.

La situazione di emergenza continua protrarsi anche sul territorio cittadino, con numeri purtroppo in aumento.

A Cuneo sono 200 le persone risultate positive dall’inizio dell’emergenza (di cui 25 decedute), 13 quelle guarite e 128 gli isolamenti fiduciari attivi (dati aggiornati a ieri, domenica 12 aprile).

Si raccomanda quindi di evitare il più possibile di uscire di casa e di prestare sempre e ovunque la massima attenzione alle disposizioni e alle misure di prevenzione per il contenimento del contagio.

A tal proposito, per tutta la giornata odierna, in cui sono chiuse tutte le attività commerciali fino alle 24, saranno ulteriormente intensificati i controlli della Polizia Municipale, delle Forze dell’Ordine e dei Guardia Parco dei Parchi Marguareis e Alpi Marittime.

Per rimanere aggiornati su informazioni e nuove disposizioni si ricorda che è possibile aderire al Servizio sms della Protezione Civile, per iscriversi compilare il modulo pubblicato qui.

Invitate parenti, amici e conoscenti ad attivare il servizio, più iscritti ci saranno maggiore sarà l’efficacia. Nel ricordare il numero unico 0171.444444 del Comune, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18 per fornire informazioni di carattere non sanitario e richieste di chiarimenti, si segnala che per necessità e difficoltà particolari in ambito sociale e di volontariato si può chiamare il segretariato sociale attivato dal Consorzio socio assistenziale del Cuneese (0171.334666).

Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, il sabato dalle 8 alle 13.