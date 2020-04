Villanova Mondovì: salgono a 54 i casi di Coronavirus confermati

"In base all'ultimo aggiornamento, ricevuto alle 8 di oggi, lunedì 13 aprile 2020, dalla Regione Piemonte, risultano essere 54 i casi positivi al Coronavirus sul nostro territorio dall'inizio dell'epidemia ad oggi, 8 dei quali deceduti".

Con queste parole il sindaco di Villanova Mondovì, Michelangelo Turco, ha aggiornato la popolazione circa il bilancio connesso al Covid-19. "L'incremento - ha aggiunto - è dovuto ai risultati dei tamponi effettuati su ospiti e operatori sanitari delle case di riposo dei Comuni limitrofi".

Dal municipio fanno sapere che, per maggior trasparenza, il portale della Regione Piemonte, correttamente ripreso dai media locali, risulta aggiornato in tempo reale con i dati in possesso della Regione stessa.

"La comunicazione dei contagi ai Comuni - ha asserito il primo cittadino - non avviene in parallelo e sussistono, in alcuni casi, discordanze di dati che il sottoscritto, in qualità di autorità sanitaria locale, ha il compito di verificare prima di diffonderli ufficialmente".