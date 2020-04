Come sta affrontando l'emergenza coronavirus l'azienda agricola e turistica "CasaMatilda" di Dogliani (FOTO)

Sulla collina che guarda il centro cittadino di Dogliani, immersi in un panorama spettacolare capace di regalare emozioni impagabili, nella cascina Ronchi di fine 1800, ristrutturata con cura e impegno, ci sono l’abitazione e la sede dell’azienda agricola “CasaMatilda” con i terreni, il laboratorio di trasformazione dei prodotti e l’agriturismo.

Ne sono titolari Fabio Palladino e Anna Garneri, nati nel 1971 e nel 1974 e originari di Guarene d’Alba e di Cavallermaggiore. Lui ha la laurea in Economia e Commercio e per un lungo periodo si è occupato della contabilità e dei bilanci di diverse imprese. Lei è diplomata in ragioneria e in precedenza ha svolto il lavoro di promozione nel settore dei formaggi e ha contribuito ad avviare una struttura di accoglienza per i visitatori. Hanno due figli: Matilda e Federico di 14 e 13 anni.

L’attività è nata ufficialmente nel 2007, quando Fabio e Anna hanno acquistato la cascina e i sei ettari di terreno attorno. Rimettendola a nuovo negli anni successivi. La loro è stata una scelta di vita. “Il progetto - dicono - lo avevamo in mente da un po’ di tempo perché ci hanno sempre appassionato i temi del cibo. Ci sarebbe piaciuto scommettere sul fatto che, pur non producendo vino pregiato, nella Langhe era comunque possibile vivere di agricoltura fatta in un certo modo. Assicurando qualità e sicurezza alimentare, senza nessun uso di sostanze chimiche per tutelare la salute delle persone e l’ambiente. Ma, onestamente, non avevamo il coraggio di compiere il passo”.

Fino a quando sono nati i figli? “Loro ci hanno dato il coraggio di affrontare la sfida. Anche perché attuare quel sogno ci ha permesso di cambiare le nostre vite. Abbiamo iniziato a lavorare e a trascorrere molto tempo insieme. Crescendo Matilda e Federico in un ambiente sano e immerso nella natura, tuttavia vicino alla città e, grazie al lavoro turistico, a contatto con il mondo. Perché abbiamo ospitato persone di molti Paesi stranieri e, quindi, è stato possibile scambiarsi esperienze e tradizioni differenti. La filosofia di vita e quella aziendale sono diventate la stessa strada lungo la quale camminare”.

Nel corso degli anni hanno svolto la loro attività mettendo in campo sacrifici e fatica, superando tanti problemi, ma ottenendo anche molte soddisfazioni. Coltivano frutta e verdura di stagione. Un ettaro di terreno è occupato dalla vigna di Dolcetto Dogliani Docg. Il vino, per la quasi totalità, è utilizzato per produrre aceto artigianale. L’80% della colture va a finire nei trasformati in laboratorio: delizie straordinarie.

Dal 2012 hanno avviato il servizio di pernottamento in quattro appartamenti ricavanti nella cascina. Gli ospiti sono arrivati da ogni parte d’Italia, ma in tanti dall’estero: in particolare Francia; Olanda; Belgio, Germania e Stati Uniti. Le colture non usate in laboratorio sono smerciate ai consumatori direttamente in azienda. Così come i trasformati. Questi ultimi vengono anche venduti, sempre ai privati, al mercato di Dogliani del sabato mattina e nelle zone di Alba, Bra e Mondovì.

QUANDO IL CORONAVIRUS HA CAMBIATO TUTTO

Il coronavirus ha impresso una svolta radicale nella vita quotidiana: in particolare a livello di relazioni sociali. La drammatica emergenza come ha segnato il lavoro e le abitudini di Fabio, Anna e della loro famiglia?

“Dal punto di vista dell’attività agricola - spiega Fabio - si è modificato poco: a marzo, mese in cui anche in Italia si è manifestato con forza il problema dell’infezione, e nelle prime settimane di aprile, ci siamo dedicati, come ogni anno, alla preparazione delle attività da svolgere nella vigna e nell’orto. Per cui, essendo già comunque impegnati in operazioni piuttosto isolate, su quell’aspetto non abbiamo percepito grandi differenze rispetto al passato”.

Invece? “E’ cambiato tutto a livello turistico. Di solito a marzo iniziano le prenotazioni degli appartamenti, per poi svilupparsi ad aprile e crescere molto nei mesi di fine primavera e durante l’estate. Ne avevamo, e anche numerose, già fino al 31 maggio. Quando la Lombardia è diventata zona rossa in pochi giorni hanno disdettato tutti. Abbiamo visto azzerare tre mesi di accoglienza turistica ”.

I prodotti della trasformazione? “C’è stato una calo sensibile delle vendite anche perché il mercato di Dogliani, che rappresentava un buon canale di smercio, è stato chiuso”.

Per cui? “Pur non avendola mai incentivata abbiamo iniziato a promuovere la vendita a domicilio. Nell’area Alba, Bra e Mondovì eravamo conosciuti ed è stato più facile. Consegnando la merce direttamente con i nostri mezzi. Per il resto dell’Italia e anche per gli altri Paesi stranieri siamo andati a recuperare i contatti di quanti erano venuti a trascorrere le vacanze nel nostro agriturismo. Li abbiamo sensibilizzati con delle mail raccontando la nostra situazione e chiedendo se potesse servire loro qualcosa. Gli ordini sono arrivati. All’inizio pochi, poi sempre di più. Molti anche dall’estero. La merce l’abbiamo spedita attraverso i corrieri. Non è stata e non è ancora una vendita on line, ma un contatto via mail che negli ultimi giorni stiamo affinando sempre di più con delle proposte commerciali vere e proprie di prodotti in vendita”.

Comunque avete avuto una buona risposta? “Sì, e ci ha sorpreso in modo positivo. Così stiamo riuscendo a limitare un poco le perdite economiche e a livello psicologico ci dà la forza di reagire e di andare avanti. Perché ci sono state delle mattine che non avevi neanche più voglia di alzarti”.

“I MERCATI DEGLI ALIMENTARI CHIUSI NON SONO UNA SOLUZIONE”

Fabio: “Il fatto che l’Ordinanza regionale abbia lasciato ai sindaci la decisione di aprire o meno i mercati ci ha danneggiato. Il Comune di Cuneo, ad esempio, si è organizzato in modo da garantire le misure previste di sicurezza e quelle sanitarie. Altri Comuni, magari più piccoli, dove le risorse disponibili sono di meno, hanno scelto di chiuderli. Ma questo è stato un errore sotto due punti di vista”.

Cioè? “E’ passato il messaggio non corretto che al mercato ci fosse meno sicurezza rispetto ai supermercati o ai negozi. Niente di più sbagliato se, nei luoghi di smercio all’aperto, ci sono le persone, come gli operatori della Polizia Locale o i volontari della Protezione Civile, che controllano e fanno rispettare le distanze. Chi mi garantisce, al contrario, che negli spazi chiusi, dove c’è un sistema di circolazione forzata dell’aria, il virus non possa girare di più rispetto a un mercato all’aperto? Questo fatto continua a lasciarmi molto perplesso e mi sembra proprio che in questo momento, pur di emergenza, manchino le competenze e le conoscenze nel prendere le decisioni. E allora ci si affida a scelte affrettate”.

“SE IL DENARO RIMANE SUL TERRITORIO SI GENERA UN CIRCOLO VIRTUOSO”

“Se il consumatore - sottolinea Fabio - compra dal produttore locale, oltre a poter conoscere direttamente come viene curato ciò che acquista, soprattutto in un momento di difficoltà come l’attuale, contribuisce a far rimanere sul territorio il denaro speso. Soldi che tornano in circolo e servono a pagare gli stipendi di chi sul quel territorio svolge altri lavori. Se invece in un momento di crisi permettiamo che il denaro se ne vada verso strutture, magari multinazionali, abbandonando chi produce a livello locale, prima o poi la scelta si ritorcerà contro. Per cui, in particolare gli Enti pubblici dovrebbero lanciare dei messaggi chiari in questa direzione”.

Un esempio? “A Dogliani da dieci anni esiste l’Associazione Contadini delle Langhe - una ventina di soci - di cui la nostra azienda fa parte. Da quando siamo nati chiediamo agli Amministratori comunali di utilizzare nella loro mensa - 300 pasti al giorno - la frutta e la verdura coltivata a livello locale. Come stanno già effettuando per la carne. Non siamo mai riusciti a fare breccia. Ci hanno sempre risposto che non è possibile per questioni di burocrazia. Ma sono soldi pubblici, che vengono finanziati da noi cittadini. Non sarebbe meglio che restassero sul territorio, proprio per rimettere in circolo risorse economiche preziose? Gli stessi supermercati potrebbero contribuire dando maggiore spazio alle merci locali che, oltre ad avere dei costi minori, hanno quella qualità e sicurezza alimentare difficile da trovare nei prodotti importati magari dall’estero. Le amministrazioni pubbliche dovrebbero sensibilizzare queste strutture all’acquisto dei prodotti locali. Non è la concorrenza dei grandi centri commerciali che ci preoccupa, però non dobbiamo trovarci i bastoni tra le ruote”.

Quindi? “Insisto: i consumatori dovrebbero comprendere che bisogna prima di tutto aiutare le imprese del territorio in cui abitano. E le amministrazioni pubbliche favorire e promuovere il percorso anche attraverso l’acquisto dei prodotti per le loro mense. Chi ci governa a livello nazionale e locale ha il compito di assumere le decisioni con attenzione e competenza. Rimettere in circolo l’economia, infatti, è anche responsabilità di quanti gestiscono il denaro pubblico: che poi è il nostro”.

Inoltre, c’è un problema tra gli stessi produttori a comprare dai colleghi? “Come azienda abbiamo sempre acquistato dai colleghi di mercato o di paese. Proprio perché, a parità di servizio e di trattamento, anche noi non lo possiamo solo pretendere dagli altri, ma dobbiamo sostenere questo percorso virtuoso grazie al quale si investe denaro sul territorio. Poi, ti aspetti la reciprocità dell’atteggiamento. Invece, spesso non accade. Allora ti interroghi: ma perché io sto contribuendo al tuo percorso e tu non contribuisci al mio? Al contrario è indispensabile la reciprocità della collaborazione sia a livello istituzionale che a livello privato. Si tratta di un cambiamento mentale forte, ma ogni euro speso sul territorio ti ritorna moltiplicato più volte”.

COME PROMUOVERE L’IMPORTANZA DEL COMPRARE I PRODOTTI LOCALI

Fabio: “Bisogna continuare a ribadire l’importanza di acquistare locale. E non solo devono farlo i produttori, ma soprattutto chi ha dei ruoli istituzionali. Se la maggior parte dei cittadini non adotta questo comportamento diventa quasi impossibile ripartire. In particolare dopo la crisi epocale che stiamo vivendo e che vivremo fino a chissà quando. Se non ci saranno più agricoltori, artigiani e commercianti la vedo dura. Quindi bisogna essere coerenti e, certamente non a occhi chiusi, ma tutti comprare locale. Alimentando cosi quel circolo virtuoso. E il percorso deve essere promosso con maggiore competenza e più sostegno da parte delle Istituzioni. Poi, certamente, le aziende sono chiamate a migliorare ancora il servizio, imparando ad ascoltare i clienti e a servirli meglio. Anche attraverso la consegna a domicilio”.

Infine? “Ci si dovrà rivolgere per forza al mercato on line. Non è il sistema che io e Anna preferiamo, in quanto, al contrario, ci piace avere il contatto diretto con le persone spiegando loro il prodotto, come è stato coltivato o trasformato e il lavoro che è servito a prepararlo. Si tratta di un tipo di vendita che non sarebbe necessario attivare se si riuscisse a vendere tutto a livello locale. Ma visto che quest’ultimo sistema non funziona come potrebbe o come dovrebbe di qui in avanti sarà inevitabile percorrere la strada del commercio attraverso Internet. Perché in qualche modo dobbiamo difendere la nostra azienda e cercare di superare il disastro economico che si prevede arriverà”.

IL FUTURO DELL’AZIENDA E DELL'AGRICOLTURA: UN MESSAGGIO POSITIVO DI FIDUCIA

“La botta del coronavirus - afferma Fabio - mi auguro faccia davvero capire che il cibo rappresenta una di quelle produzioni da tutelare e indirizzare con energia attraverso scelte pubbliche attente e lungimiranti. Se questo succederà, nei prossimi anni l’agricoltura diventerà uno dei settori capace di assorbire i posti di lavori persi in questa emergenza. Voglio, perciò, continuare a vedere positivamente il domani della mia azienda di tante altre imprese del comparto. Nella nostra bella provincia di Cuneo abbiamo già un’agricoltura ben sviluppata, ma ci sarà ancora lo spazio per costruirne una con una visione nuova, più imprenditoriale e che guarda ai tempi attuali. Non si potrà più investire in monocolture, ma sarà necessario riconvertire il lavoro diversificando le proposte. Noi l’abbiamo già fatto e il passaggio potrebbe necessitare solo di alcuni aggiustamenti. Per altri sarà più difficile. Ma l’unica strada da imboccare è quella”.

SI TORNERA’ ALLA SITUAZIONE DI PRIMA?

Fabio: “Dopo questi mesi di emergenza sotto molti aspetti non si tornerà più alla situazione precedente. E non solo in termini di Pil. La botta del coronavirus cambierà anche la percezione del consumo. Di conseguenza, le aziende dovranno introdurre metodi innovativi e andare verso una sempre maggiore sostenibilità ambientale nel loro lavoro di produzione. Utilizzando le nuove tecnologie. Questa crisi ha messo a nudo anche alcuni errori commessi dal nostro comparto. Ci vorranno degli anni, ma l’agricoltura, pur con tutti i problemi del percorso, ne uscirà più forte di prima”.

LE IMMAGINI DELLA GALLERIA FOTOGRAFICA SONO STATE SCATTATE A “CASA MATILDA” NEL LUGLIO 2019